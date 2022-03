Giallo Kvaratskhelia: si parla di ritorno in Georgia, ma il Rubin smentisce (e il Napoli ci pensa)

Piace a diversi club di Serie A (Napoli su tutti), ma per il momento potrebbe tornare in patria

Piace a diversi club di Serie A (Napoli su tutti), ma per il momento potrebbe tornare in patria. Khvicha Kvaratskhelia sarebbe vicino alla firma con la Dinamo Batumi. Il trequartista classe 2001, secondo vari media georgiani, firmerà dopo la pausa internazionale un contratto fino al 30 giugno e potrebbe giocare il primo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League, previste proprio per giugno. Dalla Russia però smentiscono e proprio il Rubin Kazan (club proprietario del cartellino del talento georgiano), attraverso il proprio canale Telegram, ha bollato la notizia come "falsa".