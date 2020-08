Gilberto come Vinicius: il Benfica alza il muro con clausole monstre

Gilberto, ex giocatore della Fiorentina, è passato ieri al Benfica per 3 milioni di euro (1,5 andranno ai viola), contratto fino al 2025, con un'incredibile clausola rescissoria - secondo quanto riporta A Bola - di 80 milioni di euro. Una notizia che ricorda quanto accaduto con Vinicius, acquistato dal Napoli nel 2018 e mai schierato in partite ufficiali dai partenopei. Il brasiliano, dopo una serie di prestiti, l'anno scorso arrivò al club di Lisbona per 17 milioni, anche per lui una super clausola, ben 100 milioni di euro.