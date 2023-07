Giorni decisivi per Hojlund: si muove pure il Psg che può cambiare obiettivo

Sono i giorni decisivi per il futuro di Rasmus Hojlund, attaccante danese dell'Atalanta

Sono i giorni decisivi per il futuro di Rasmus Hojlund, attaccante danese dell'Atalanta che è già da tempo nei primissimi posti della shortlist del Manchester United. La Dea ha sparato alto per la richiesta economica del cartellino ma il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, lo considera forse un nome perfetto per poter aprire un ciclo anche nel reparto avanzato sulle spalle del giovane attaccante scuola Copenhagen. Quel che arriva è che sono i giorni in cui gli inglesi dovrebbero fare l'offerta che ritengono giusta per convincere i bergamaschi ma non sono soli.

C'è il PSG ed è slegato da Mbappé

C'è anche il Paris Saint-Germain che ha aperto i discorsi con Hojlund già prima del caso Kylian Mbappé. Anzi, sul tavolo del danese c'era il progetto di un futuro insieme al francese mentre adesso le due storie viaggiano su binari diversi. La trattativa per la punta dell'Atalanta è comunque slegata dal domani della stella transalpina ma presupporrebbe chiaramente una partenza nel reparto avanzato come quella di Hugo Ekitike.