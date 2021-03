Giroud, l'intermediario: "Sarebbe stato della Lazio se Mertens fosse andato al Chelsea"

"A settembre, per un pomeriggio, Giroud è stato praticamente un giocatore della Juventus". E' la rivelazione fatta ai taccuini del quotidiano 'Tuttosport' dal procuratore Vincenzo Morabito, intermediario per l'Italia dell'attaccante francese in forza al Chelsea Olivier Giroud. "Io - ha detto - rappresento il suo agente per l'Italia. Giroud è stato a un passo dalla Lazio un anno fa: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe diventato biancoceleste. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio è stato praticamente della Juventus".

Adesso Giroud farebbe più comodo a Pirlo o a Inzaghi?

"A Pirlo e... a Cristiano Ronaldo. Giroud è sottovalutato: parliamo del centravanti del Chelsea e della Francia campione del mondo. Uno da Champions: non a caso negli ottavi è stato decisivo segnando una rovesciata".