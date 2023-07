Giuffredi in arrivo a Dimaro: parlerà con ADL di tre giocatori

TuttoNapoli.net

Mario Giuffredi, l'agente di Politano, è in arrivo a Dimaro per parlare con De Laurentiis. Come scrive il quotidiano Corriere dello Sport, oltre alla questione esterno - Politano ha detto di voler giocare di più - Giuffredi incontrerà il patron azzurro anche per la definizione del rinnovo di capitan Di Lorenzo e dell’arrivo di Faraoni se Zanoli andrà in prestito al Genoa.