Giuliani: "Se il Napoli sostituisce Albiol con Manolas siamo di fronte ad una svolta societaria"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista di RTL 102.5: "Se il sostituto di Albiol dovesse essere Manolas vorrà dire che saremmo di fronte ad una svolta importante in casa Napoli. Non è la prima volta perchè ci si è passati con Benitez. Vorrei, poi, ricordare al Corriere della Sera che la seconda in classifica non ha cambiato allenatore. In generale, dico che se si vuol fare cassa con la cessione dei vari Rog, Rui ecc non va bene; se, invece, mi dite che per comprare bisogna vendere un big allora si va su una strada non logica. Bisogna procedere ad un'evoluzione delle tattiche di cessione".