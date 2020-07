Giuntoli a Sky: "Allan e Callejon via? Ancora prematuro, bisogna aspettare..."

Nel corso delle dichiarazioni a Sky Sport, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha risposto anche a una domanda su Allan e Callejon.

Il Napoli può rinunciare a profili importanti come Allan e Callejon, che sembrano destinati ad andare via?

"Sembra, appunto. E' ancora prematuro, il mercato durerà tanto. Bisognerà aspettare, proveremo a trattenere i giocatori che vogliono far parte di questo progetto".