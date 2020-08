Giuntoli: "Callejon? Ora copriremo meno, ma attaccheremo di più. In rosa già 2 sostituti..."

Nella conferenza stampa odierna, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato interrogato sul sostituto di Callejon ed i tanti cambi in rosa: "In questi 2 anni abbiamo cambiato tanto dalla storica squadra di Sarri, che era sempre quella, dopo un punto di arrivo basso abbiamo preso l'allenatore con più carattere di tutti ed il mio augurio non è di un acquisto o un altro... noi abbiamo fatto 40 punti in un girone, tanti squadre non li fanno da anni, poi costruiamo sulle motivazioni un altro ciclo importante".

Direttore Giuntoli, oltre Politano chi per sostituire Callejon? "Callejon è stato unico nel suo genere, tutta la fascia, dava equilibrio, in una squadra diversa, secondo me Rino sa utilizzare altri, come Politano, Lozano, io non sarei così alla caccia sul mercato, a volte ce ne abbiamo di bravi in casa che non hanno dimostrato per intero il loro valore. Noi crediamo nella forza della squadra e nel lavoro di Rino. Forse può coprire meno di Callejon un suo sostituto, ma può attaccare di più e troveremo altri equilibri".

Qui la conferenza stampa integrale