Giuntoli conclude l'ennesima uscita: Mezzoni ad un passo dalla Pistoiese

Ore decisive per il passaggio di Francesco Mezzoni alla Pistoiese. Come riporta il sito Iamcalcio.it, il terzino classe 2000, di proprietà del Napoli e in prestito alla Pro Vercelli nell'ultima stagione, potrebbe approdare in Toscana con la stessa formula a breve. La trattativa si può chiudere entro la settimana.