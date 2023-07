Giuntoli disturba il Napoli: caccia al bomber individuato come erede di Osimhen

Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa, ed è stato accolto molto calorosamente dai tifosi della Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa, ed è stato accolto molto calorosamente dai tifosi della Juventus. Giuntoli, neo ds bianconero, sarà chiaro anche con lui: resta solo chi è convinto. Il centravanti serbo è al centro dei progetti del club, ma per il momento che attraversa la Juventus non ci sono incedibili. Sono già al vaglio le ipotesi per il possibile sostituto: tra Rasmus Hojlund (Atalanta), sul quale è forte da settimane il Manchester United, e Jonathan David (Lilla, c’è anche il Napoli), occhio a En-Nesyri del Siviglia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.