Giuntoli e l'ossessione Koopmeiners: ci ha provato al Napoli, ora lo vuole alla Juve

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli non molla. Da mesi, da anni, si è messo in testa di voler prendere Teun Koopmeiners e non ha intenzione di mollare la presa. Ci ha provato al Napoli e lo rifarà in estate anche con la Juventus. Ci riuscirà?

Leader olandese

Dieci reti lo scorso anno e la corte spietata da parte del Napoli, con tanto di maxi offerta rispedita al mittente. Quest'anno il gol è mancato per un paio di mesi, ma da Roma in poi Teun Koopmeiners è tornato ad esultare e a far girare una squadra che nell'ultimo periodo è tornata a giocare a memoria, come i vecchi tempi. Quattro firme nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa Italia (contro Milan, Roma e Frosinone), l'olandese è finito nel mirino di una Juventus disposta a fare follie nella prossima estate per strappare il sì dell'Atalanta.

Quaranta? No grazie

Se si considerano i 47 offerti lo scorso anno dal Napoli (e rifiutati), molto probabilmente non basteranno i 40 milioni ipotizzati dalla Juventus. La proprietà, dopo la cessione di Hojlund al Manchester United, decise di chiudere le porte a un eventuale trasferimento del tuttocampista arrivato dall'Az nell'agosto 2021: difficile, se non improbabile, che a quelle cifre i bianconeri riusciranno a convincere una società che crede parecchio nel classe '98 e che valuta almeno 50 milioni di euro (salvo ulteriori ritocchi verso l'alto).