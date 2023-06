Giuntoli già ostacola ADL? La Juve si inserisce per Beto

L'Udinese continua ad aspettare 35 milioni di euro per Beto. Al momento in Friuli sono arrivate solamente offerte al ribasso

L'Udinese continua ad aspettare 35 milioni di euro per Beto. Al momento in Friuli sono arrivate solamente offerte al ribasso, come quella del Napoli, che ha messo sul piatto 25 milioni. La trattativa però per subire un'accelerazione ha bisogno della cessione di Osimhen da parte degli azzurri che a quel punto, con i soldi incassati, darebbero l'assalto al classe '98. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, c'è un altro top club sulle sue tracce. La Juventus, che è disposta ad ascoltare eventuali offerte per Vlahovic, ha sondato il terreno per Beto.