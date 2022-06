Giuntoli ha chiesto il talentuoso '06 Pafundi all'Udinese: è una stella del calcio giovanile

Operazioni per la prima squadra e dunque per l'immediato, ma anche per il futuro

TuttoNapoli.net Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha chiesto all'Udinese del baby talento 16enne Simone Pafundi, il primo classe 2006 a debuttare in serie A. Genitori napoletani, viene considerato una delle stelle del nostro calcio giovanile.