Giuntoli ha ricucito i rapporti con Raiola, ma Lozano è dispiaciuto per i rallenamenti nell'affare

Ormai da tempo il Napoli è sulle tracce di Hirving Lozano, un affare che però - come racconta anche l'edizione odierna de Il Mattino - si sta rendendo più complicato man mano che passa il tempo. Secondo il quotidiano, nonostante Giuntoli sia riuscito a ricucire un iniziale strappo con Raiola, il giocatore ci sarebbe rimasto male dai rallentamenti dell'affare, essendo convinto che la clausola al PSV sarebbe stata pagata già a fine giugno. E invece, distratti da altri obiettivi (da James fino a Pepé), gli azzurri hanno un po' mollato la presa. Ecco che quando la trattativa è ripartita, Raiola si è presentato con una richiesta di 4 milioni d'ingaggio, e non più 3. A questo aspetto, ci sono da aggiungere i problemi legati ai diritti d'immagine: le parti continuano a lavorarci, ma una chiusura positiva dell'affare non è scontata.