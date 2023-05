Giuntoli-Juve, si attende il via libera di ADL: risoluzione o dimissioni per il ds

La Juventus sta aspettando il sì liberatorio di De Laurentiis per abbracciare Cristiano Giuntoli nelle vesti di nuovo direttore sportivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus sta aspettando il sì liberatorio di De Laurentiis per abbracciare Cristiano Giuntoli nelle vesti di nuovo direttore sportivo. Risoluzione o dimissioni? La questione viene approfondita dal Corriere dello Sport: "Non c’è neanche da svelare prospettive clamorosamente inedite, è tutto annunciato: c’è la Juventus che ha chiamato Giuntoli, lo ha fatto recentemente, ormai negarselo non ha senso, e c’è però quell’accordo del 2019 che frena un’intesa per il momento scritta sul bagnasciuga, perché c’è un pregresso, c’è una firma che trattiene il ds al Napoli e rallenta qualsiasi evoluzione e che soffoca gli sviluppi.

Per congedarsi, Giuntoli ha bisogno di una risoluzione o presentare dimissioni che andrebbero accettate da De Laurentiis".