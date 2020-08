Giuntoli: "Mercato fermo? Nessuno può chiudere, i club fanno i conti con le perdite. Aspettiamo..."

Nella conferenza stampa odierna, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è stato interrogato sul mercato che è bloccato per tutti i club di Serie A: "Il mercato non è ancora partito, si fanno tanti discorsi, ma non ci sono presupposti per chiudere, tutti si leccano le ferite delle perdite e si fanno delle previsioni sulle perdite future. Il mercato è in stallo, speriamo da settembre di fare sul serio".

Qui il live integrale della conferenza