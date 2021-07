Giuntoli non ha mai smesso di seguirlo

GIOVANILI PRIMAVERA, SCONFITTA NEL PRIMO TEST AMICHEVOLE: L'AVELLINO VINCE 3-0 Primo tempo terminato 1-0, in rete per l'Avellino Mastalli al 30'. Primo tempo terminato 1-0, in rete per l'Avellino Mastalli al 30'. LE ALTRE DI A UFFICIALE - INTER, TEGOLA GAGLIARDINI: INFORTUNIO PER IL CENTROCAMPISTA (ANSA) - MILANO, 28 LUG - Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame - informa una nota dell'Inter - ha evidenziato una distrazione al... (ANSA) - MILANO, 28 LUG - Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame - informa una nota dell'Inter - ha evidenziato una distrazione al...