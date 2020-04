Giuntoli non molla Milik: "Trattiamo il rinnovo, c'è ancora un po' di tempo..."

Nella lunga intervista via Skype a Sky Sport 24, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato anche delle difficoltà per i rinnovi di contratto.

Sui tanti rinnovi di contratto: "L'emergenza non ci aiuta, siamo obbligati a stare a casa ma gli incontri sono fondamentali in questo caso. Lavoriamo in conference da casa con i loro agenti per trovare delle soluzioni".

Rinnovo Milik o divorzio? "Vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore molto importante e stiamo trattando col suo agente per rinnovare il contratto ed abbiamo ancora un po' di tempo. Richieste dal Milan? Da giocatore importante avrà tanti estimatori, ma a noi nessuno l'ha chiesto".

Qui l'intervista integrale