Giuntoli piazza Machach in Eredivise: è vicino al VVV Venlo, i dettagli

Zinédine Machach, trequartista di proprietà del Napoli, è in attesa di trasferirsi in Olanda. Secondo France Footbal, l'ex giocatore del Tolosa prestato la scorsa stagione dal Napoli al Cosenza, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al VVV Venlo. Il classe '96 franco-marocchino è ancora sotto contratto col Napoli fino a giugno 2022.