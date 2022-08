Giuntoli piazza un altro esubero: l'attaccante D'Ursi va al Foggia

Come raccolto dalla redazione di Tuttoc.com, l'attaccante arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.

Il Foggia in queste ultime ore s'è fatto avanti per assicurarsi l'attaccante Eugenio D'Ursi. Come raccolto dalla redazione di Tuttoc.com, l'attaccante classe '95 - ex Bari e Pescara negli ultimi anni - arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.