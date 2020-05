Giuntoli scatenato sul mercato, CdS: "Valutati 5 attaccanti e 6 difensori"

Giuntoli sta sondando il mondo, valuta ogni profilo per rinforzare il Napoli. Non stupisce la strategia rivelata dal Corriere dello Sport: sono 5 gli attaccanti e 6 i difensori monitorati per sostituire, eventualmente, Callejon con Koulibaly e Ghoulam. Servono volti nuovi e il ds azzurro è stato - per ora virtualmente - in Brasile, in Germania, in Russia, ovviamente anche in Italia. Valuta diverse piste prima di decidere. Per l'attacco piacciono Azmoun, Rashica, Boga, Everton. Sono tutti validi, tutti uguali e diversi fra loro. Deciderà il Napoli dopo aver fatto attente valutazioni.