Giuntoli segue da tempo Solbakken: Napoli pronto a inserirsi tra Roma e Bodo/Glimt

Non è un nome nuovo. O meglio: per noi lo è, per Cristiano Giuntoli no. Ola Solbakken è da tempo sul taccuino del direttore sportivo azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport: "C’è l’interessamento per Ola Solbakken, classe 1998, norvegese, esterno offensivo, molto vicino all’accordo con la Roma, ma anche il diesse Giuntoli lo segue da tempo, e se i giallorossi non chiudessero col Bodo-Glimt, gli azzurri potrebbero inserirsi".