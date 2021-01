Giuntoli, sei sicuro di quello che hai detto?

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato a Rai Sport dei movimenti di mercato che la società azzurra potrà fare, soprattutto in uscita: "Lobotka non è in uscita, mentre l'entourage di Milik sta parlando con alcuni club e aspettiamo di trovare una soluzione".

Molti tifosi, però, si lamentano per le prestazioni dello slovacco, che in un anno di Napoli ha fatto poco per meritare la conferma. Forse il Napoli è ancora in tempo a cambiare idea.