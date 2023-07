Giuntoli sfida il Napoli: nei piani del centrocampo della Juve c’è Samardzic

C’è Lazar Samardzic nei piani del centrocampo della Juve. Il giovane centrocampista dell'Udinese, scrive La Stampa, è la prima alternativa a Teun Koopmeiners

C’è Lazar Samardzic nei piani del centrocampo della Juve. Il giovane centrocampista dell'Udinese, scrive La Stampa, è la prima alternativa a Teun Koopmeiners, può giocare come mezz'ala nel centrocampo a tre o anche centrale. Ha le qualità per diventare un top player. Giuntoli dovrà battagliare con la sua ex squadra, il Napoli. Samardzic ha impiegato poco tempo a catturare l’attenzione delle principali squadre di Serie A, visto quel che ha saputo fare nel centrocampo dell’Udinese, e tra i massimi estimatori c’è Giuntoli.

Il 21enne serbo è monitorato con costanza dal nuovo direttore sportivo juventino e non è un caso che il suo nome sia stato valutato nel primo incontro ufficiale alla Continassa con Allegri. Sfumato l’obiettivo Milinkovic, i bianconeri hanno concentrato i loro pensieri sull’olandese Koopmeiners dell’Atalanta e sul talentuoso Samardzic. Nel primo caso la trattativa non si annuncia semplice, visto che i nerazzurri bergamaschi chiedono 40 milioni di euro per il loro centrocampista, e così crescono le quotazioni di questo ragazzo nato e cresciuto in Germania.