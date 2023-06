Giuntoli spera di andare alla Juve entro il 30 giugno, ma c'è rischio beffa

Aurelio De Laurentiis ha riallacciato nelle ultime ore il dialogo con Cristiano Giuntoli e sta trattando con lui le modalità del divorzio

Aurelio De Laurentiis ha riallacciato nelle ultime ore il dialogo con Cristiano Giuntoli e sta trattando con lui le modalità del divorzio, che non si farà attendere ancora a lungo. Il direttore sportivo spera di essere liberato dal Napoli entro dopodomani, per mettersi al lavoro con la Juventus. Ma l’accordo potrebbe pure slittare alla fine della prima settimana di luglio. Questione di tempi, non di sostanza, perché l’addio dopo otto stagioni del dirigente è ormai scontato. Lo scrive il quotidiano Repubblica.