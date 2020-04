Giuntoli spiega il colpo Rrahmani: "Bravo ad impostare, Gattuso vuole sempre giocare da dietro"

Nella lunga intervista via Skype a Sky Sport 24, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato anche del gioco di Gattuso e degli accorgimenti sul mercato:

Cosa ti ha sorpreso di Gattuso? Come lo aiuterete sul mercato? "L'abbiamo già fatto, lui ama un calcio palleggiato, tra le linee, con un centrocampo a tre ed abbiamo preso giocatori congeniali come Demme, Lobotka, poi Politano. Abbiamo preso anche giocatori per il futuro, Petagna è ancora giovane, ha fatto 17 gol l'anno scorso e quest'anno era già in doppia cifra, speriamo possa fare bene nel Napoli, è un ragazzo importante, poi Rrahmani è molto bravo nella marcatura ma anche per impostare da dietro, per Rino è importante l'uscita da dietro. Con un allenatore come Gattuso, che vuole sempre giocare da dietro, vogliamo dargli giocatori funzionali".

