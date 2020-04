Giuntoli su Lozano: "Ha avuto problemi di condizione, farà vedere cosa sa fare..."

Nella sua intervista a Sky Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è stato interrogato anche sulla prima parte di stagione di Hirving Lozano e le difficoltà incontrate.

Cos'è che non ha funzionato con Lozano? "E' arrivato ma non stava bene fisicamente per un infortunio al ginocchio, ci ha messo un po' ad entrare in condizione, ha fatto buone gare con Carlo da seconda punta, per allungare la squadra, non ha fatto benissimo ma neanche malissimo come dite voi. E' un patrimonio del club, un ragazzo giovane, farà vedere cosa può fare".

Qui l'intervista completa