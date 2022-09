Giuntoli svela le cifre: Kvaratskhelia costa al Napoli 7,3mln in meno di Insigne all'anno!

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Insigne facendo un paragone con Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Insigne facendo un paragone con Kvaratskhelia e lo stipendio: "Khvicha prende 1,2 netti e 1,7 lordi. Lorenzo 4,5 netti e 9 lordi. Faccia lei la sottrazione" dice, dunque al Napoli all'anno il giocatore georgiano costa 7,3 milioni in meno. La sua tassazione è agevolata per il Decreto Crescita. Un vero e proprio affare in tutti i sensi.