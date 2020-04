Giuntoli: "Valore Kou e Allan scenderà? Ridimensionamento non toccherà i grandi campioni contesi..."

Nell'intervista odierna a Sky Sport 24, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è stato interrogato sul mercato che verrà e sul possibile calo di valutazione per i grandi campioni.

Questa emergenza come condizionerà il prossimo mercato? "E' un brutto colpo per tutta l'economia mondiale, quindi anche per il calcio, ci sarà un contraccolpo difficile però da quantificare".

Napoli che deve rifondarsi, pronta la rivoluzione in estate per restare ad alti livelli? L'emergenza cambia i piani? "Sono cose che avete detto voi, la rifondazione l'abbiamo anche già fatta, vediamo il centrocampo che è cambiata, la difesa era già diversa, il cambiamento è già in atto, poi proseguirà".

Impatto negativo anche per il Napoli nonostante i conti a posto? Koulibaly ed Allan li diamo in partenza, ma il loro valore sul mercato potrà abbassarsi dopo l'emergenza? "I numeri che abbiamo sono merito del presidente, gestisce l'azienda in modo esemplare, è un vanto per l'Italia, ma dobbiamo stare sempre attenti alle negoziazione, a costo di tenere il punto in qualche situazione. Anche da parte nostra, come tutti, ci sarà un ridimensionamento, ma i grandi campioni non verranno scontati e verranno contesi tra i grandi club, non credo ci siano problemi per i campioni".

