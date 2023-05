Giuntoli verso la Juve? ADL riparte da Spalletti: si attende incontro per programmare il futuro

Il direttore sportivo dovrebbe andar via, ma l'allenatore resterà. Queste le ultime su Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo dovrebbe andar via, ma l'allenatore resterà. Queste le ultime su Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti date dal Corriere del Mezzogiorno: "L’argomento che tiene banco in questo momento è la programmazione del futuro. S’attendono gli incontri che De Laurentiis dovrà fare con il direttore sportivo Giuntoli, che sembra diretto alla Juventus, e l’allenatore Luciano Spalletti che vuole andare oltre l’opzione già esercitata dal Napoli, capire le strategie per rimanere competitivi e costruire il ciclo annunciato dal presidente. De Laurentiis vuole trattenere Spalletti, lo considera il punto fermo da cui ripartire".