Giuntoli verso la Juve: Hojlund e Beto finiscono nel mirino per il dopo Vlahovic

TuttoNapoli.net

Il futuro di Cristiano Giuntoli è sempre più vicino a tingersi con i colori bianconeri della Juventus. L'attuale Direttore Sportivo del Napoli sta infatti lavorando in questi giorni per rescindere il suo contratto con il club partenopeo, nonostante qualche resistenza da parte del presidente De Laurentiis, per accasarsi al club bianconero.

A Torino restano dunque in attesa di novità e nel mentre iniziano a circolare i primi nomi che potrebbero finire sul taccuino della Vecchia Signora con l'arrivo di Giuntoli all'interno della dirigenza. Tra questi, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe l'atalantino Rasmus Hojlund, finito nel mirino di alcune big inglesi tra cui il Manchester United, ma anche Beto. Entrambi, visto il futuro in bilico di Vlahovic, sono sulla lista come eventuale erede del serbo.