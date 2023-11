Giuntoli voleva Rugani al Napoli: lo stima e ora è pronto a rinnovargli il contratto alla Juve

Tra i rinnovi cui stanno lavorando in casa Juventus c'è anche quello del difensore Daniele Rugani (29 anni).

Tra i rinnovi cui stanno lavorando in casa Juventus c'è anche quello del difensore Daniele Rugani (29 anni). Il centrale classe 1994 è in bianconero ormai da 8 anni - pur avendo vissuto delle esperienze altrove in prestito - e col passare del tempo ha assunto anche un ruolo di guida per i ragazzi più giovani e meno avvezzi all'universo bianconero, una sorta di chioccia.

Secondo quanto appreso da TMW, i colloqui tra le parti coinvolte (il calciatore e i suoi rappresentanti da un lato, la società dall'altro) vanno avanti ormai da fine estate e l'obiettivo comune è di arrivare a un punto finale entro la conclusione dell'anno solare. Partendo da una base di stima tecnica (l'allenatore Allegri lo ha sempre visto come una sponda sicura, il nuovo direttore dell'area tecnica Giuntoli lo voleva già quando era a Napoli), il discorso sul piano economico prevederà un abbassamento della parte fissa dell'ingaggio di Rugani (da 3,5 a 2,5 milioni di euro netti fino al 2026), che sarà però riequilibrato con l'inserimento di bonus legati a presenze e rendimento.