Giuntoli voleva Zaccagni al Napoli: ora ci sta riprovando per la Juve

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul mercato della Juventus, che sta puntando Mattia Zaccagni. L'esterno è in scadenza con la Lazio nel 2025 e sul rinnovo c'è ancora una fase di stallo. Una situazione che proprio i bianconeri potrebbero sfruttare, provando ad ingaggiare l'ex Verona. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli già ai tempi del Napoli provò ad affondare il colpo, ma alla fine Zaccagni non vestì la maglia azzurra.