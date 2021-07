Giuntoli vuole l'asta per Tutino: dal tesoretto l'impulso per l'assalto al primo obiettivo

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli spera di poter dare vita a un'asta tra Parma e Salernitana per la cessione di Gennaro Tutino. L'intenzione sarebbe quella di arrivare a 10 milioni di euro, con l'intento di utilizzare questo piccolo tesoretto per sostenere le spese del prestito di Emerson Palmieri, primo obiettivo per la fascia di Spalletti. A riportarlo è Il Mattino.