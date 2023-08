Gli azzurri ai margini che chiedono spazio: le operazioni da sbloccare a fine mercato

Caso Lozano: Rudi Garcia a Frosinone gli ha preferito Politano a destra, Raspadori a sinistra, ed anche a partita in corso non ha trovato spazio.

Dopo la vittoria di Frosinone, il Napoli riprenderà domani la preparazione in vista della prima stagionale al Maradona contro il Sassuolo. Rudi Garcia ritroverà Kvaratskhelia, escluso dalla prima gara a scopo precauzionale, ma non potrà ancora allenare Gabri Veiga. Nessun caso particolare per il talentuoso centrocampista spagnolo, ma semplicemente ultimi dettagli da sistemare prima delle visite mediche a Villa Stuart. I nodi da sciogliere restano altri e, a quanto pare, alcuni non di semplicissima risoluzione.

Lozano ai margini

In scadenza 2024 e senza accordo per il rinnovo del contratto, il messicano al momento pare davvero abbia poche possibilità di vedere il campo. Rudi Garcia a Frosinone gli ha preferito Politano a destra, Raspadori a sinistra, ed anche a partita in corso non ha trovato spazio. Sfumato il passaggio ai Los Angeles Fc, l'obiettivo del Napoli resta piazzarlo in questa parte finale del mercato, eventualmente anche successivamente considerando che resterà aperto il mercato saudita, perché De Laurentiis non intende perderlo a parametro zero.

Demme neanche convocato

Escluso persino dal gruppo partito per Frosinone invece il centrocampista ex Lipsia, in scadenza 2024, e che ha un ingaggio importante per una semplice alternativa. Su di lui l'Hertha Berlino, come raccontato da Tmw, con l'accordo trovato tra le parti, ma con i tedeschi che devono ancora accontentare il Napoli. In mediana, però, con l'arrivo di Gabri Veiga partirà Gianluca Gaetano (che però ha tante richieste con Empoli e Frosinone tra le altre interessate al prestito) ed anche Alessio Zerbin non sembra avere spazio sugli esterni.