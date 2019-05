Gli occhi dell'Udinese su Verdi e Ounas: i friulani li vorrebbero in prestito

Dopo la conferma di Igor Tudor per l'Udinese è tempo di pensare al mercato e il Messaggero Veneto parla dell'interessamento dei friulani per Simone Verdi e Adam Ounas del Napoli. Stando al quotidiano friulano, però, il club azzurro non vorrebbe cederli in prestito e questo rappresenta un grosso ostacolo per i bianconeri. La società partenopea vuole infatti incassare da queste due cessioni, per poter investire il ricavato nel mercato in entrata.