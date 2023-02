Gli occhi della Juventus sull'Empoli: per l'estate piacciono due obiettivi del Napoli

La Juventus, in vista del prossimo anno, ha intenzione di tornare a puntare forte su un mercato di stampo italiano

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

La Juventus, in vista del prossimo anno, ha intenzione di tornare a puntare forte su un mercato di stampo italiano ed in tal senso è da segnalare il rinnovato interesse per Davide Frattesi del Sassuolo. Non solo il centrocampista scuola Roma, però: secondo la Gazzetta dello Sport infatti i bianconeri hanno messo nel mirino anche due talenti che piacciono anche al Napoli e che si stanno mettendo particolarmente in mostra con l'Empoli, ovvero Guglielmo Vicario ed il trequartista Tommaso Baldanzi.