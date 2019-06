Gli occhi della serie A su Luperto: il Lecce lo vuole per centrare la salvezza

Stando alle voci di radiomercato il Napoli vorrebbe trattenere in rosa Sebastiano Luperto, ma c’è un club appena approdato in serie A che lo vorrebbe con grande insistenza. È il Lecce che vuole sfruttare il vantaggio che si è garantito in termini di tempo per essere riuscito a conquistare la Serie A con la promozione diretta. L’edizione odierna di Tuttosport spiega come il ds Meluso stia cercando di inserire nella rosa elementi che già abbiano “annusato” il massimo campionato e che possano così lottare subito per l’obiettivo salvezza. “Per la fascia esterna di difesa, invece, il primo obiettivo è Sebastiano Luperto con la possibilità di ottenerlo in prestito dal Napoli. A Lecce ritroverebbe quel La Mantia (che ha appena rinnovato il contratto fino al 2022) con cui, nella stagione 2016-17 rappresentò uno dei punti di forza della Pro Vercelli in Serie B”, scrive il quotidiano torinese.