Gli unici due motivi per cui Insigne potrebbe pensare al futuro in America

L'America pensa a Lorenzo Insigne che invece, oggi, non pensa affatto all'idea di trasferirsi dall'altra parte del mondo. Aperture da parte del capitano, in scadenza di contratto col Napoli, potrebbero essercene solo in un caso. Quale? Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Oltreoceano lo corteggiano, piace soprattutto al Toronto, ma le frontiere saranno abbattute soltanto dopo aver chiuso definitivamente il porto di Napoli e gli aeroporti europei".