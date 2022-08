TuttoNapoli.net

Fenomeno Gnonto. Per quasi un mese non s'è parlato che di lui. Come rivelazione degli allenamenti nel ritiro estivo e poi come volto nuovo della Nazionale. Oggi, un mese e mezzo dopo il suo primo gol in azzurro, del piccolo Wilfried non si ricorda più nessuno. Lo scrive Repubblica.