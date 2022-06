Gnonto saluta lo Zurigo: si trasferirà in Bundesliga, fissato il prezzo

Wilfried Gnonto è destinato a vestire la maglia di un club di Bundesliga a partire dalla prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Wilfried Gnonto è destinato a vestire la maglia di un club di Bundesliga a partire dalla prossima stagione. Lo Zurigo, club legato al giocatore da un altro anno di contratto, dopo l'exploit dell'ex Inter in Nazionale ha alzato il prezzo del cartellino fino a 12 milioni di euro. Una cifra che ha scoraggiato i club italiani, Sassuolo in primis: in pole per la sua acquisizione - scrive 'Tuttosport' - c'è il Friburgo, a ruota l'Hoffenheim.