© foto di Giacomo Morini

Allenamento allo stadio Artemio Franchi, questa mattina, per la squadra viola. All'appello assenti Benassi che oggi svolgerà le visite mediche con la Cremonese, e Gollini, in procinto di trasferirsi al Napoli. Out anche i lungodegenti Cabral e Sottil, presente invece Mandragora.