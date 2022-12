Gollini verso Bologna: Cragno (che piace al Napoli) suo possibile sostituto a Firenze

Porte girevoli fra Firenze, Bologna e Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Porte girevoli fra Firenze, Bologna e Monza. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Pierluigi Gollini sembra destinato a lasciare la Fiorentina già a gennaio interrompendo così il prestito dall'Atalanta: su di lui oggi ci sono i rossoblù di Thiago Motta, mentre in Toscana potrebbe sostituirlo Alessio Cragno, seguito in Serie A anche dal Napoli e attualmente chiuso al Monza dalla crescita di Di Gregorio.