Gomez in rotta con l'Atalanta, l'agente: "Futuro al Napoli? E' presto per parlarne..."

Alejandro 'Papu' Gomez e l'Atalanta forse non andranno avanti insieme, dopo il battibecco tra il capitano nerazzurro e Gian Piero Gasperini. Giuseppe Riso, agente del fantasista argentino, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gomez? E' sempre stato un uomo vero, è il capitano dell'Atalanta. Gomez al Napoli? Siamo a dicembre, è presto per parlare di mercato. Con i 'potrebbe' non mi piace parlare".