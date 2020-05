Gonfia La Rete - Giuntoli su Rashica: nuovo agente di Insigne lavora per la cessione

Il Napoli è tornato alla carica per Milot Rashica. Questa la notizia diffusa dal portale 'Si Gonfia La Rete', che spiega come il Napoli sia nuovamente sulle tracce del 24enne del Werder Brema. Giuntoli sta provando a convincere il club tedesco a cederlo non al prezzo della clausola (38 milioni di euro) bensì in cambio di massimo 30 milioni di euro.

Secondo il portale, l'interesse per questo calciatore porterebbe ad una possibile cessione di Insigne. Ecco quanto si legge: "Ma perché il Napoli sta cercando esterni mancini come Boga e Rashica, proprio dove gioca Insigne? Perché l’agente che ha iniziato a seguirlo, Vincenzo Pisacane, si sta impegnando a cercargli una squadra di alto livello e tale da permettere al Napoli una cifra da non meno di 70 milioni, soldi utili per convincere De Laurentiis a lasciarlo andare".