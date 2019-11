GonfialaRete - Mertens sceglie la Mls: New York Fc in vantaggio sull’Inter Miami Fc

Quale sarà il futuro di Dries Mertens che è in scadenza di contratto? Ne parla la redazione di GonfialaRete.com, sito di riferimento del giornalista Raffaele Auriemma, secondo cui, il belga, pare abbia dato priorità al New York City Football Club, ex squadra di Andrea Pirlo. Mertens ha respinto le voci sull'Inter ma anche quelle relative a interesse di club cinesi. Futuro ancora da decifrare, dunque, ma le offerte non mancano e le volontà del belga sembrano essere chiare sulla prossima destinazione.