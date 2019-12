GQ, Audiffredi: "Ibra? Vi svelo per me dove andrà e cosa è successo dopo l'intervista"

Giovanni Audiffredi, direttore di GQ è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle parole rilasciate dallo svedese in merito al suo futuro: "Ibrahimovic è stato un po criptico sulla destinazione finale ma credo che sarà Milano sponda rossonera. Al Milan lui stava benissimo, sua moglie apprezza la città lombarda. Mi hanno chiamato i dirigenti del Milan terrorizzati dopo aver letto le parole che ci aveva detto Ibrahimovic, segno evidente di una trattativa in corso".