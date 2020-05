GRAFICO - Sky, Napoli squadra con maggiore liquidità: azzurri unici in attivo tra le big

Chi ha più liquidità, in questo momento, ha un grande vantaggio. Lo scrive l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, che sul proprio profilo Twitter ha posto questo interrogativo e pubblicato un grafico che rigurda il campionato italiano. Al momento il Napoli è la squadra che ha maggiore liquidità, unica squadra in positivo tra quelle prese in analisi con un +105 milioni.

