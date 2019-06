Grassi-Parma, ci siamo: sarà rinnovato il prestito del centrocampista

Alberto Grassi pronto a vivere una nuova stagione al Parma, dopo un'annata rovinata da diversi problemi fisici. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Parma è attivo su più fronti, in questa settimana dovrebbe andare a dama con alcune operazioni: il ds Faggiano chiuderà per Vincent Laurini (30) e Alberto Grassi (24): il difensore arriva dalla Fiorentina, per il centrocampista si tratta invece di un rinnovo del prestito con il Napoli".