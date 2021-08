Grimaldo, De Zerbi prova a soffiarlo a Sarri: il Benfica chiede 20mln

Uno dei nomi accostati alla Lazio di Maurizio Sarri in queste settimane di mercato è quello di Alex Grimaldo, esterno di proprietà del Benfica. La concorrenza per lo spagnolo però, scrive Record, è sempre più forte: in Liga il suo nome è stato accostato ad Atletico Madrid e Barcellona, anche se la squadra oggi più avanti nelle trattative è lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Per lasciarlo partire, il Benfica non scenderà dalla valutazione di 20 milioni di euro.